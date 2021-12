Dal rinnovo del consiglio provinciale la nuova spinta di rinascita dei territori

“La voglia di partecipazione e di condivisione delle scelte da fare per garantire ai nostri territori rappresentatività e risposte certe ai bisogni dei cittadini, è emersa in tutta la sua forza con la percentuale record di votanti alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali, sia a Potenza che nell’intero territorio nazionale”.

Lo ha evidenziato questa mattina ad urne chiuse, il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, che ha colto l’occasione per ringraziare i consiglieri provinciali uscenti che, “nonostante le difficoltà registrate per espletare il mandato elettorale, hanno saputo guardare oltre gli schieramenti quando si trattava di delineare progetti e piani di sviluppo per l’intera area potentina e non solo per il territorio di appartenenza e sono convinto – ha proseguito Guarino – che lo stesso sapranno fare i neo eletti che da un primo contatto avuto hanno dato un segnale in questa direzione, pieno di speranza per la gente lucana”.

“Ora, si tratta di fare un passo avanti, attendendo una ineluttabile e necessaria riforma dell’Ente Provincia, che in molti davano per morta e sepolta, ma che proprio dal protagonismo degli amministratori locali e dal senso di responsabilità nel tentare di risolvere le annose questioni di viabilità, edilizia scolastica, sistema culturale, – ha aggiunto il Presidente Guarino – ha ricevuto una forte spinta dal basso che in fondo annulla la ritrosìa dei cittadini verso le istituzioni andando oltre i luoghi comuni e la identifica come Ente sovra comunale capace di dettare linee di sviluppo compensando cosi la mancanza di strategie programmatorie di cui se ne avverte il bisogno proprio in questi tempi di resilienza e sviluppo che il PNRR, ci assegna”.

Gli eletti sono:

La PROVINCIA DEI COMUNI: Rocco Pappalardo e Fabio Laurino;

FRATELLI D’ITALIA: Giovanni Setato;

LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI: Giovanni Barbuzzi e Michele Lioi;

PROVINCIA AL CENTRO: Filippo Sinisgalli;

AMMINISTRATORI LUCANO: Antonio Rizzo, Michele Giordano, Carmine Ferrone, Vincenzo Bufano;

FORZA D’ITALIA: Giovanna DI SANZO e Alessandro Desina.