Dal 6 agosto Green Pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, musei, palestre, fiere, cinema. Draghi: «vaccinarsi per proteggere se stessi e le proprie famiglie»

Conferenza stampa del premier Draghi. Dal 6 agosto il Green Pass (che si può ottenere con una dose di vaccino, un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti) verrà richiesto per entrare in:

✅ Cinema

✅ Teatri

✅ Musei

✅ Palestre

✅ Piscine

✅ Stadi

✅ Concerti

✅ Fiere

✅ Congressi

✅ Concorsi

✅ Centri termali

✅ Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie

Non servirà invece per:

❌ Alberghi

❌ Negozi

❌ Centri commerciali

❌ Parrucchieri, estetisti e barbieri

❌ Lidi e stabilimenti balneari

❌ Fabbriche

❌ Uffici pubblici

❌ Uffici privati

❌ Aerei

❌ Treni

❌ Tram

❌ Metropolitane

❌ Autobus

❌ Traghetti

❌ Aliscafi

❌ Consumazione al bancone dei bar

Ristoranti, pizzerie, pub all’aperto

❌ Chiese e luoghi di culto

❌ E neanche per le discoteche, che rimangono chiuse.

Il Governo sta inoltre valutando tamponi gratis per i giovani, le donne in gravidanza e tutte le persone per cui il medico sconsiglia la vaccinazione.

I colori delle Regioni (bianco, giallo, arancione e rosso) verranno determinati non più in base all’incidenza del contagio, ma esclusivamente in base al numero di ricoverati nei vari reparti:

🟨 Zona GIALLA con occupazione del 10% di posti letto in terapia intensiva e 15% nei reparti

🟧 Zona ARANCIONE con occupazione del 20% di posti letto in terapia intensiva e 30% nei reparti

🟥 Zona ROSSA con occupazione del 30% di posti letto in terapia intensiva e 40% nei reparti

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato tutti ad aderire alla campagna vaccinale «per proteggere se stessi e le proprie famiglie». Draghi ha spiegato che il Green Pass «non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche» e ha detto che «la variante delta del virus è minacciosa: si espande molto più rapidamente di altre varianti. Altri paesi europei sono più avanti di noi nei contagi, ma abbiamo imparato che, senza reagire subito, quello che vediamo succedere in Francia o Spagna dobbiamo immaginare che possa ripetersi in Italia, in assenza di provvedimenti. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire».

Tamponi a prezzo ridotto – Il Commissario straordinario, infine, definirà d’intesa con il ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.