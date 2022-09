Da TotalEnergies 11 borse di studio a studenti della Concessione Gorgoglione

Sono state consegnate agli studenti più meritevoli dell’Istituto Tecnico Industriale “16 Agosto 1860” di Corleto Perticara durante l’evento inaugurale del Centro di Formazione Tempa Rossa.

Sono 11 gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “16 agosto 1860” di Corleto Perticara che TotalEnergies EP Italia, durante l’’evento inaugurale del Centro di Formazione Tempa Rossa ha premiato con una borsa di studio per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2021/2022.

Le borse di studio, tra le iniziative di responsabilità sociale promosse sul territorio da TotalEnergies EP Italia insieme ai partners della JV Tempa Rossa, Mitsui E&P Italia B e Shell E&P Italia, a valle dei “Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento” sviluppati nel corso dell’ultimo anno con gli istituti scolastici della concessione Gorgoglione, sono state consegnate dal Direttore Affari Istituzionali Relazioni Esterne e CSR di TotalEnergies Dante Mazzoni e dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche e locali.

Borse di studio e stage formativi in azienda per gli studenti più meritevoli sono parte dell’atto di liberalità sottoscritto a fine agosto da TotalEnergies e Istituto Tecnico Industriale “16 agosto 1860”, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno degli studenti durante l’intero anno scolastico oltre che in occasione del percorso formativo “PCTO”.

“Il nostro è un riconoscimento all’eccellenza e all’impegno nella formazione – ha dichiarato durante la premiazione il Direttore Affari Istituzionali di TotalEnergies Dante Mazzoni – con l’auspicio che sia di sprone ai ragazzi per migliorarsi sempre di più, nella scuola e nella vita. Il progetto nasce quest’anno con l’idea e l’aspettativa di consolidarlo negli anni a venire affinché genitori e studenti possano contare su maggiori supporti per il diritto allo studio”.

“Anche questa volta la scuola ha dato prova di saper interagire con il territorio – ha aggiunto la Dirigente dell’Istituto Tecnico Industriale “16 agosto 1860” Michela Antonia Napolitano – offrendo agli studenti diverse opportunità per il presente e per il futuro”.

Nello specifico, la JV Tempa Rossa ha premiato gli studenti del secondo, terzo e quarto anno con la media aritmetica più alta al termine dell’anno scolastico 2021-2022, mentre, per le quinte classi, le borse sono andate ai tre studenti che hanno ottenuto il voto più alto all’esame di stato. I beneficiari, a seconda delle classi di appartenenza, potranno destinare le borse (dai 400 ai 3.000 euro) all’acquisto di testi scolastici, materiale elettronico di supporto alla didattica o per un soggiorno di studio all’estero per lo svolgimento di un corso di lingua. Gli studenti che hanno conseguito la maturità, invece, potranno impiegare la somma per le spese legate alla frequentazione dell’Università; in alternativa, avranno l’opportunità di partecipare a uno stage formativo di sei mesi negli uffici di TotalEnergies.