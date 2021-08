Da Roccanova la stilista Carmela Fortunato presenta l’abito “Green Pass”

Raffigurato dipinto e cucito a mano su un abito bianco, il Green Pass diventa pronto da indossare.

Questo è un modo, dichiara la Stilista per sensibilizzare e invogliare gli indecisi a vaccinarsi, anche la moda ha il dovere di lanciare messaggi soprattutto in questo periodo storico che stiamo attraversando.

La Stilista di moda e disegnatrice Carmela Fortunato non è nuova a idee sempre originali, sempre attenta a realizzare creazioni a seconda dello status sociale che stiamo vivendo, questo dev’essere il ruolo della moda, dichiara, gli abiti simboleggiano lo stile di vita di ognuno di noi e come tali diventano un vero e proprio linguaggio e forma di comunicazione.

L’abito Green Pass si unisce alla nuova collezione, a ricordare questo periodo storico che tutti stiamo vivendo con la speranza che tutto torni alla normalità.

