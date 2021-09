Crisi politica in Basilicata, Bardi: “dopo le amministrative ci sarà una verifica”

“Dopo le Amministrative” alla Regione Basilicata “vi sarà una verifica politica, per cui è inutile anticipare situazioni individuali che saranno risolte a breve”. Lo ha scritto, su twitter, il governatore Vito Bardi (eletto nella primavera del 2019 alla guida di una coalizione di centrodestra).

Due settimane fa, l’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo (Forza Italia) ha annunciato le sue dimissioni, che però non sono state formalizzate. “Ma già nei prossimi giorni – ha aggiunto Bardi – darò segnali chiari in direzione del cambiamento della Regione Basilicata: non si torna indietro”. (ANSA).