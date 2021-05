Criminalità organizzata: “Bene azioni inquirenti e forze dell’ordine per mettere in sicurezza la Basilicata”

“Esprimo vivo apprezzamento per l’attività di indagine svolta dalla Direzione distrettuale Antimafia di Potenza e per l’operazione condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Policoro, che questa mattina hanno eseguito 24 misure cautelari tra custodia in carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora. Agli indagati è contestata l’associazione a delinquere finalizzata al compimento di diversi reati, tra cui traffico di stupefacenti, investimenti illeciti in agricoltura, estorsione e autoriciclaggio”.

Lo dice, in una nota, il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Antimafia, Pasquale Pepe.

“Bisogna sempre tenere alta la guardia. La criminalità è subdola, invisibile e si insinua ovunque, motivo in più per portare avanti le iniziative della Lega, anche in Commissione Antimafia, per mettere in sicurezza la Basilicata e per sostenere concretamente gli inquirenti e le forze dell’ordine. Perché ci siamo sempre mossi e sempre ci muoveremo sulla scorta della linea politica ed etica di avversione intransigente alle mafie, promossa con decisione da Matteo Salvini quando ha rivestito l’incarico di ministro dell’Interno”.