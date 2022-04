Covid: terminato lo stato di emergenza. Le nuove norme in vigore dal primo aprile

È terminato il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza per la pandemia di Covid. Per il ritorno alla normalità sono fissate una serie di date. Dal primo aprile musei, hotel e ristoranti all’aperto sono ad accesso libero; per treni, aerei, stadio e concerti all’aperto serve il Green pass base; per cinema, teatri, palestre e discoteche è necessario il Super Green pass; per i no vax niente quarantena per i contatti stretti di un positivo; cessa l’attività di Commissario e Cts.

Se l’andamento della pandemia lo consentirà il primo maggio terminerà l’obbligo del Green pass e di mascherine al chiuso, il 15 giugno l’obbligo vaccinale, il 30 giugno si tornerà in presenza al lavoro nel privato e dal 31 dicembre non sarà più necessario il super green pass per le visite in ospedale.