Covid-19, sono 1032 i nuovi positivi e anche 2 decessi

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 gennaio, sono state effettuate 7020 vaccinazioni.

A ieri sono 447.293 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 414.103 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose e 182.463 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.043.859 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

La direzione strategica dell’Asm informa che presso il laboratorio di genetica dell’ospedale di Matera sono stati sequenziati 8 campioni del 3 gennaio 2022 e tutti sono risultati con la variante Omicron”.

Estratto parziale del bollettino del 6 gennaio 2022: tamponi molecolari totali processati in data 5 gennaio 2021: n. 2.927, positivi n. 1032; n. 984 residenti (totali Provincia Potenza n. 741; totali Provincia Matera n. 243), n. 21 domiciliati, n. 27 fuori regione; n. 141 guariti (136 residenti, n. 3 domiciliati e n. 2 fuori regione). Totale ricoveri COVID-19 n. 72 (n. 38 presso A.O.R. San Carlo di Potenza, di cui n.1 in terapia intensiva e n. 34 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui n. 1 in terapia intensiva). n. 141 guariti (n. 3 domiciliati, n. 2 fuori regione). N. 2 decessi: n. 1 del 05.01.2021 comunicato dall’A.S.P. in soggetto residente a Senise (PZ), n. 1 (odierno) presso AOR San Carlo Potenza di soggetto residente nel comune di Laurìa. Al momento, nessun ulteriore decesso segnalato dalle AA.SS. regionali.