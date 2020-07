Covid-19, Pres. Consiglio Regionale: “non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad ora”

“Come uomo delle istituzioni e per il solo bene della nostra collettività, credo sia opportuno mettere in atto misure necessarie al fine di evitare che persone positive al Covid, di qualunque provenienza esse siano, giungano in regione”

“Come Regione abbiamo il dovere di tutelare la salute dei nostri cittadini e, in modo particolare, di quella popolazione più anziana che abita i nostri piccoli centri. Nei mesi scorsi questa regione ha avuto la grande capacità di mettere in atto una serie di iniziative che sono andate nella direzione di tutelarci dal Covid”. E’quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.







“A tutti i lucani – precisa il Presidente – sono stati chiesti degli sforzi di non poco conto. E, proprio ora, che stiamo provando a rimetterci in moto, a rilanciare la nostra economia, non possiamo procedere con scelte non condivise, decisioni che alla fine potrebbero vanificare tutto lo sforzo fatto fino ad ora”.

“È necessario valutare giorno per giorno – conclude Cicala – l’evolversi di una situazione delicata e complessa. Come uomo delle istituzioni e, ripeto, per il solo bene della nostra collettività, credo sia opportuno mettere in atto misure necessarie al fine di evitare che persone positive al Covid, di qualunque provenienza esse siano, giungano nella nostra regione”.