Covid-19: permanenza domiciliare di 14 giorni per chi rientra da Croazia, Grecia, Spagna e Malta

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 75, è stata pubblicata oggi l’ordinanza n. 32 del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che reca “Disposizioni in materia di proroga dell’efficacia di misure regionali e ulteriori misure urgenti in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19”.

Oltre a confermare le disposizioni già emanate in precedenza allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19, a fronte dello scenario epidemiologico da cui emerge la ripresa del contagio soprattutto in relazione ai viaggi da e per i paesi esteri, nonché in previsione degli assembramenti in vista delle prossime festività estive, l’ordinanza del presidente Bardi dispone la misura della permanenza domiciliare per 14 giorni per i residenti in Basilicata che rientrano da viaggi all’estero (ivi compresi i rientri da Croazia, Grecia, Spagna e Malta).







Restano comunque valide le disposizioni introdotte in materia dal DPCM dello scorso 7 agosto e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, relative alla quarantena dei viaggiatori provenienti da Paesi extra-Schengen nonché la previsione dell’effettuazione del tampone per coloro che rientrano da viaggi dalla Croazia, Grecia, Spagna e Malta, che, sebbene inclusi nell’area Schengen, risultano paesi ad alto rischio epidemiologico.

Viene inoltre disposta la sospensione delle attività del ballo sia all’aperto, così come disciplinate dall’ordinanza numero 27 del 14 giugno scorso, che al chiuso, che si svolgono in discoteche, sale da ballo, lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e libere, e comunque in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico,

Le disposizioni dell’ordinanza n. 32 si applicano dal 14 agosto al 7 settembre. È possibile consultare il testo integrale del documento sul sito web della Regione Basilicata.