Covid-19, nuovo caso a Castronuovo S.Andrea: breve dichiarazione del sindaco Bulfaro

All’interno del bollettino epidemiologico regionale, si registra un nuovo caso di positività all’interno del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea.

Il primo cittadino Antonio Bulfaro, contattato dalla nostra redazione, ha fatto il punto della situazione ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Al momento abbiamo una nostra concittadina positiva per la quale ho emesso immediatamente ordinanza di isolamento fiduciario obbligatorio, inoltre ho trasmesso alla task force regionale un lungo elenco di altri nominativi che hanno avuto contatti con lei. Alcuni di essi stanno manifestando anche sintomi. Ad ogni modo, sono in fiduciosa attesa dell’ esito dei tamponi. Il quadro è in evoluzione.”