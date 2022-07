Covid-19: 507 nuovi positivi in Basilicata in un giorno, tasso di positività al 43%

Omicron 5 si diffonde dunque con una velocità paragonabile a quella del morbillo. E’ questa caratteristica della variante più recente del covid a spiegare i numeri dell’ennesima ondata del virus, confermati dal bollettino regionale di oggi. Sono 507 i nuovi positivi registrati ieri su 1.177 tamponi processati domenica tre luglio. Pochi come di consueto in valore assoluto visto il giorno festivo, ma con un tasso di positività che continua a salire e tocca il 43%.

Sono 67 i ricoveri in ospedale, in aumento di cinque unità. Due le persone in terapia intensiva con un nuovo ingresso nel reparto rianimazione del San Carlo di Potenza. Sono 507 i nuovi positivi in Basilicata, in isolamento domiciliare vi sono 9.475 persone: altre 253 sono guarite in una giornata.

Stavolta il caldo non ha portato una tregua al personale sanitario, stremato da tre anni di emergenza. Così da chi si trova ogni giorno a lottare per salvare la vita a pazienti fragili – in particolare oncologici e dializzati anche di età non avanzata – arriva così un invito alla prudenza.