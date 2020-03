Coronavirus: Video-Messaggio del Presidente del Consiglio Regionale Cicala

Send an email





Un senso di responsabilità che coinvolga tutti, solo uniti si vince.

Il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala ha voluto, tramite un messaggio video, vuole far sentire la sua vicinanza e la vicinanza dell’Istituzione che rappresenta a tutto il popolo lucano.





Seguire le regole e le informazioni che provengono dalle Istituzioni, è il primo passo per non cadere in falsi allarmismi e superare questo momento insieme.