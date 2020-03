Coronavirus: primo morto in Basilicata. É un 77enne di Marsicovetere

C’è la prima vittima di coronavirus in Basilicata. Si tratterebbe di un 77enne di Marsicovetere. Nel pomeriggio era stato trasferito con urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza a causa di una complicazione delle condizioni di salute. L’anziano pare soffrisse già di alcune patologie pregresse ed avrebbe accusato anche problemi respiratori. Il decesso sarebbe avvenuto poco più tardi l’arrivo in ospedale. Visti i problemi respiratori prima del decesso, il personale sanitario ha proceduto ad effettuare un tampone post mortem che ha dato esito positivo al Covid-19. Una morte con coronavirus e non “per” coronavirus. Si attende comunque la comunicazione ufficiale, che potrebbe arrivare domani. L’anziano non rientrerebbe nei 75 casi da contagio comunicati fino alle 18:00 di oggi.