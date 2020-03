Coronavirus, positiva una donna di Moliterno. Il sindaco Tancredi: “Momento difficile, adesso ancora più attenti a rispettare le misure”

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato in serata altri 10 tamponi. Di questi uno è risultato positivo Covid-19. Il campione positivo proveniva dalla provincia di Potenza. Il risultato degli altri tamponi già pervenuti al San Carlo sarà reso noto nella mattinata di domani.

Lo rende noto la task force regionale.

Si tratterebbe di una 50enne di Moliterno che già da diversi giorni non usciva di casa, e che stamattina trasportata in Ospedale a Villa d’Agri per alcuni esami, gli è stata riscontrata una polmonite. Di qui il trasporto nel reparto di malattie infettive del San Carlo di Potenza per il tampone che è risultato positivo. Le sue condizioni non sono gravi.

Sale quindi a 12 il numero dei contagi in Basilicata.





Contattato telefonicamente, queste le dichiarazioni dei sindaco di Moliterno, Giuseppe Tancredi, rilasciate pochi minuti fa ai colleghi di melandronews.it: “Purtroppo registriamo questo caso nel nostro paese. Già da giorni avevamo attivato tutte le misure, attraverso Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e personale del Comune, avviando un’ampia campagna di comunicazione ed invitando i cittadini al rispetto delle misure. Rispetto che, devo dire, c’è stato. Ma nonostante le cose siano state fatte per bene, registriamo questo caso. E’ sicuramente un momento difficile, da parte mia e di tutta la comunità ci stringiamo attorno alla persona contagiata ed ai familiari per questi momenti. Adesso l’invito che rivolgo alla comunità è quello di essere ancora più attenti e di rispettare rigorosamente tutte le misure imposte dal DPCM. In questo momento, solo così ne usciremo fuori”.

Il governatore ha appena emanato l’ordinanza numero cinque per contrastare la diffusione del Covid-19 con misure più restrittive.