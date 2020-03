Coronavirus, l’idea di Giovanna Petrone: “sistema un cassetto al giorno dentro casa”

Il post su facebook dell’insegnante della scuola dell’infanzia di Marsicovetere e Guida del Parco Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese Giovanna Petrone in cui lancia un’interessante idea:

“Che poi stare a casa non è così male… puoi sempre sistemare un cassetto al giorno!”. Questo il consiglio che nonnina Rosalia mi diede tanti anni fa quando mi vide scoraggiata perché non lavoravo. Consiglio che mi è tornato in mente in questi giorni in cui, senza precludermi qualche ‘boccata d’aria’ con tutte le accortezze consigliate, sto passando molto più tempo in casa e, tra didattica on line per i miei bambini e l’assistenza ai miei figli per i compiti, sistemo un cassetto/armadio al giorno. E cosa spunta? Una lettera anonima ricevuta (se non ricordo male) quando avevo circa 13 anni di cui non ho mai scoperto il mittente Ebbene, sistemate anche voi un cassetto al giorno e potreste ritrovarvi a sorridere senza accorgervene, come ho fatto io. E il sorriso aiuta tanto nei momenti difficili“.

Giovanna Petrone, che fa parte anche del Centro di Educazione Ambientale di Viggiano, in questi giorni di normalità interrotta si è creata un suo passatempo che ha lanciato su facebook come idea per altri, visto il tempo da trascorrere dentro casa.





La lettera da lei pubblicata su facebook che abbiamo leggermente sfocato per privacy.

Chissà quanti altri si sono ingegnati per trovare idee su come trascorrere il tempo dentro casa. Nel caso di Giovanna il passato ritorna con dolcezza in questo 2020 complicato, rendendolo meno amaro.