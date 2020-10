Coronavirus, in Basilicata altri 14 casi di contagio

Come di consueto oggi la Task Force Regionale non invierà il consueto bollettino con tutti i dati dei tamponi analizzati. Nella giornata di ieri sono stati processati circa 800 tamponi, sono 14 i nuovi casi di positività in Basilicata.

– 1 Tramutola

– 1 Brienza

– 5 Altamura (hanno fatto i tamponi a Matera)

– 1 Sant’Arcangelo

– 2 Lauria

– 1 Venezuela domiciliato a Potenza

– 1 Roma domiciliato a Potenza

– 1 Pisticci

– 1 Matera