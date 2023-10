Corleto: ultimo saluto a Prospero De Franchi. Il cordoglio di Cicala e Molinari

“Buon viaggio Prospero De Franchi una persona perbene, un amore per la sua famiglia. Non dimenticheremo la sua passione con cui seguiva la politica, di famiglia da sempre democristiani, il desiderio forte di voler ricostruire un partito che si richiamasse ai valori della Dc il suo partito. Sei stato un testimone delle tante belle storie che si scrivevano nei nostri comuni come Corleto Perticara negli anni 80 dove sei stato sindaco e quando la politica non era appannata e la Dc guidava i processi di sviluppo. Hai scritto anche da consigliere regionale prima e poi da presidente del consiglio una bella pagina di storia politica fatta di rappresentanza, di orgoglio, di lotta e di orizzonti. Ci accompagnerà sempre il tuo ricordo caro Prospero di un amico testimone sempre di compostezza e dignità”. Le parole dell’On. Peppino Molinari.

“Nella notte è venuto a mancare Prospero De Franchi, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata dall’agosto 2008 a maggio 2010. A nome dell’Assemblea ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore. A tutti i suoi familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto giungano i sentimenti del più profondo cordoglio e le nostre più sentite condoglianze”. E’ quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala.

I funerali si terranno domani mercoledì 11 ottobre, alle ore 15:00, presso la cattedrale di San Gerardo a Potenza.