Corecom, Cicala: apprezzamento per lavoro svolto

L’Ufficio di Presidenza ha approvato un avviso pubblico per costituire una graduatoria a cui attingere annualmente due incarichi di prestazione d’opera intellettuale finalizzati al supporto giuridico

Nell’ultimo Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, dai vice presidenti Vincenzo Baldassare e Mario Polese e dai consiglieri segretari Gianni Leggieri e Giovanni Vizziello, si è approvato un avviso pubblico di selezione per la costituzione di una graduatoria, della durata di 4 anni, a cui attingere annualmente due incarichi di prestazione d’opera intellettuale finalizzati al supporto giuridico del Co.Re.Com Basilicata nelle attività di definizione amministrativa delle controversie tra operatori di telecomunicazione ed utenti.

Con la deliberazione in questione, l’Ufficio di Presidenza assicura il rafforzamento dell’attività di definizione delle controversie tra cittadini e operatori telefonici.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala – per il lavoro svolto dal Co.Re.Com Basilicata in favore dei cittadini lucani”.

Al fine di garantire il migliore e più efficace esercizio delle funzioni delegate al Co.Re.Com dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni vengono stanziati 62 mila euro per le annualità 2021 e 2022. Il servizio consente, tramite la piattaforma informatica “ConciliaWeb”, la risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni senza alcun onere a carico del cittadino utente e i tempi di risoluzione delle controversie sono estremamente ridotti. Il servizio ha conosciuto un costante incremento e apprezzamento negli ultimi anni, arrivando all’anno 2020 a toccare la cifra di circa 2000 verbali relativi alla definizione di altrettante controversie tra utenti e operatori del settore.