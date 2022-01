Cordoglio dall’alto Sauro per la perdita del Senatore Romualdo Coviello

Giunge la notizia ferale della morte del Senatore Romualdo Coviello. L’area del Sauro lo ha conosciuto come battagliero politico schierato con la Democrazia Cristiana, prima come Assessore Regionale all’Agricoltura e poi come Senatore della Repubblica; ricoprendo ruoli di spicco in ambiti economici. Attento alle necessità del meridione e dei territori interni della Basilicata, ha sostenuto con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto tutte le attività che contribuivano allo sviluppo del mezzogiorno ed in particolare della Basilicata. Esprimo, a nome mio e degli Amministratori di Guardia Perticara, le più sentite condoglianze sicuro che le azioni messe in campo per lo sviluppo della Basilicata e, nello specifico di quest’area, non saranno mai dimenticate.

Riposa in pace caro Senatore, la storia di questa regione perde un valido e tenace rappresentante.

IL SINDACO

Pasquale Montano