Convegno Confindustria, Bardi: “Priorità a giovani e imprese”

“Dobbiamo lavorare per creare sempre più opportunità per i giovani, sostenendo il sistema produttivo privato. Altrimenti, il rischio è quello di assistere impotenti allo spopolamento della Basilicata, con tanti giovani in età feconda che emigrano, e all’aumento del divario tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Nord Italia”.

È quanto ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante il collegamento al convegno ‘Sud e Nord insieme verso l’Europa’ organizzato da Confindustria.

Bardi ha evidenziato il peso che ha avuto la pandemia su un territorio che già presentava un particolare quadro economico e sociale, accentuando il ridimensionamento delle imprese artigiane e delle aziende agricole e agroalimentari.