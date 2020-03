Contro il Coronavirus ecco l’impegno del Comune di Moliterno

L’Amministrazione comunale di Moliterno, tramite la sua pagina facebook, rende noto che sta provvedendo a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire l’ osservanza scrupolosa di quanto previsto nell’ordinanza n.7 del 17.03.2020, assunta dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata.

Nella giornata di ieri, il Sindaco, a mezzo della modalità della teleconferenza , è entrato in contatto con il Prefetto di Potenza, il Presidente della Regione Basilicata Bardi, il Presidente della Provincia di Potenza ed i Carabinieri, con la finalità di concordare l’adozione delle seguenti misure:

– Chiusura di tutte le strade di accesso al Comune di Moliterno, ad eccezione della SP 103 (c/da Pantanelle), transitabile al solo fine di provvedere all’approvvigionamento dei beni di prima necessità (alimentari e sanitari).

Si rammenta che tutti gli altri accessi al territorio comunale saranno sorvegliati da pattuglie delle forze dell’ordine h.24;

– Divieto di entrata ed uscita nel e dal territorio comunale, così come previsto all’art. 1 commi a) e b) dell’ordinanza regionale n.7;

– Sanificazione di tutti i posti di lavoro, esercizi commerciali aperti e aree private, così come deciso con ordinanza comunale n.08 del 17.03.2020;

– Sanificazione delle aree rurali del territorio di Moliterno;

– Invito alla cittadinanza a rimanere a casa, così da contenere il più possibile il numero dei contagi.





Si rammenta di provvedere all’approvvigionamento di scorte alimentari senza allarmismi, essendo garantito il rifornimento costante delle attività commerciali alimentari, presso le quali ci si dovrà recare solo in caso di effettivo bisogno e solo un componente per nucleo familiare, rispettando le norme sulla sicurezza pubblica.

L’osservanza minuziosa di divieti e direttive è un contributo fondamentale che ognuno di noi deve prestare; la tranquillità che possiamo ridare alla nostra comunità deriva principalmente da un corretto e responsabile comportamento adottato questa situazione di emergenza.

L’amministrazione comunale è vicina alle famiglie dei contagiati, alle attività commerciali che garantiscono con sacrificio personale l’erogazione dei servizi essenziali, alle attività commerciali e artigiane che hanno dovuto sospendere il loro lavoro con notevoli costi economici.

L’amministrazione comunale è in continuo contatto con la task force regionale per la valutazione, caso per caso, dei tamponi- eventualmente- da effettuarsi.

Si informa che tutte le famiglie dei contagiati dal virus Covid -19 stanno effettuando la quarantena precauzionale presso le proprie abitazioni.

E’ doveroso ringraziare i Carabinieri di Moliterno, i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale, la Polizia Stradale, la Protezione Civile, la Pam, il personale comunale ( che continua a garantire i servizi essenziali), il C.O.C. e tutti coloro che, nonostante tutto, continuano tempestivamente ed instancabilmente a lavorare per il bene della comunità.

ANDRA’ TUTTO BENE.