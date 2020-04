Contributo ai liberi professionisti e cancellazione TARI, le nuove misure della Regione Basilicata

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in accordo con l’assessore Francesco Cupparo, comunica che il Dipartimento regionale Politiche di sviluppo, per venire ulteriormente incontro alle difficoltà del mondo produttivo e degli enti locali e in vista dell’attuazione della fase 2, per ripartire nella massima sicurezza, sta predisponendo le seguenti misure: