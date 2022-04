Contribuire al contrasto della “desertificazione umana”

Da cattolico prima che da assessore regionale, che ispira la propria azione politico-istituzionale ai valori cristiani, raccolgo l’appello del Giovedì Santo della Consulta Regionale Aggregazioni Laicali per la “salvezza della Basilicata dalla desertificazione umana ed emarginazione sociale”. Sono temi fondamentali per il futuro delle nostre comunità, in particolare quelle residenti nelle aree più interne, montane e rurali della regione e che richiedono prima di tutto un’oculata programmazione di interventi e risorse. In questo quadro ritengo significativa la delibera della Giunta con la quale si prende atto della Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 concernente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” che ha assegnato alla Regione Basilicata € 83.435.625,49 di risorse statali della programmazione FSC 2021-2027. Il provvedimento – che ricordo è il risultato di una lunga interlocuzione con il Ministro per il Sud Carfagna – consentirà l’attuazione di 43 interventi-progetti che coinvolgono vari Dipartimenti. Tra questi, gli interventi a tutela del patrimonio forestale pubblico, dell’ambiente e del territorio lucano per una spesa di 30 milioni di euro lungo la strategia che abbiamo condiviso nel recente Tavolo al Dipartimento con il Consorzio di Bonifica regionale e i sindacati confederali di categoria per far partire subito i cantieri e garantire le risorse finanziarie necessarie, con i pagamenti certi per i lavoratori. Ci sono numerosi progetti che interessano proprio numerosi comuni delle aree interne, montane e rurali e in particolare due provvedimenti che mi hanno visto impegnato nella recente esperienza di assessore alle Attività Produttive: Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR n. 684/2020 Intero territorio della regione Basilicata per 25 milioni di euro e il Progetto Smart Lab Academy nell’Hub San Rocco di Matera Matera per 3 milioni di euro.