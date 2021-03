Contribuire a donare un sorriso: Pasqua solidale dei giovani di Forza Italia

Nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, la macchina della solidarietà non si ferma. Neanche la pandemia in atto ha impedito ai giovani di Forza Italia di regalare un sorriso ai bambini meno abbienti. L’uovo di cioccolato, simbolo per eccellenza della Pasqua, soprattutto per i bambini che sono al centro della nostra iniziativa, si presenta in una veste solidale grazie a generosità di attività commerciali del potentino, che realizzeranno le preziose uova di cioccolato artigianali da donare.

L’intento è quello di regalare un sorriso e una dolce sorpresa ai bambini accuditi da due case famiglia presenti sul territorio, in un momento dove le difficoltà si sono acuite per tutti.

L’iniziativa vuole promuovere l’ascolto delle idee e delle proposte dei più piccoli. In ragione di ciò, unitamente all’uovo di Pasqua i giovani di Forza Italia distribuiranno un cartoncino prestampato sul quale i ragazzi descriveranno, in forma anonima, le loro passioni, proposte e desideri per migliorare la loro condizione.

Il nostro impegno sarà quello di contribuire a realizzare ciò che ci proporranno partendo dall’ascolto dei minori, le cui esigenze spesso sono ignorate.

Infine ci preme ringraziare di cuore tutte le persone impegnate direttamente ad assicurare alle persone a rischio di emarginazione sociale un momento di serenità, specie in queste giornate di festa. Il nostro augurio è quello che tutti possano comunque vivere lo spirito della Pasqua e della comunità senza sentirsi soli, nonostante i tanti problemi che tutti insieme stiamo cercando di fronteggiare con dedizione e grande sacrificio. Noi dal canto nostro cerchiamo di fare il possibile per dare un contributo in questo momento particolarmente delicato per la vita sociale ed economica del nostro territorio, sensibilizzando e sollecitando chiunque lo voglia a fare lo stesso.