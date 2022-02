Consorzio Turistico Alta Val d’Agri, Tropiano: “buone presenze alberghiere grazie al turismo bianco della Montagna di Viggiano”

Nel terzo fine settimana tra gennaio e febbraio con una buona presenza di neve la stazione sciistica della Montagna Grande di Viggiano ha accolto un numero significativo di appassionati del turismo bianco. Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della Val d’Agri si registrano alcune centinaia di ospiti.

A riferirlo è il Consorzio Turistico Alta Val d’Agri sottolineando che l’attività della società di gestione degli impianti e quella dell’Amministrazione Comunale di Viggiano sono stati determinanti nel successo di presenze in gran parte comitive e famiglie pugliesi. La macchina organizzativa è stata efficace per garantire la completa efficienza dell’impianto del comprensorio sciistico di Viggiano in giornate soleggiate.

“Dopo il primo weekend di neve con scarse prenotazioni alberghiere sicuramente dovute all’arrivo immediato della neve, è stato possibile – afferma Michele Tropiano, presidente del Consorzio – svolgere un’adeguata attività di informazione e promozione. I “pacchetti” di soggiorno in albergo a costi davvero contenuti che gli operatori hanno deciso – aggiunto – hanno favorito la riuscita del fine settimana sulla neve attraendo il turismo di prossimità. Abbiamo dato prova di investire nel futuro della fase post pandemia con la ripresa dei viaggi e dei soggiorni. Ricordiamo che l’impianto sciistico a Viggiano comprende 3 piste (la prima pista è adibita per lo più a chi vuole imparare a sciare con 2 tappeti e uno snow tubby); 2 skilift che si trovano nella seconda e terza pista; 2 punti bar con ristorante; noleggio ciaspole per escursioni con le guide del parco e ovviamente per chi non è fornito di attrezzatura la possibilità al nolo sci di noleggiare l’attrezzatura richiesta.

E’ la conferma – dice Tropiano – del grande potenziale rappresentato dalla neve, un potenziale giro turistico ancora tutto da incrementare. Noi riteniamo che anche quando la neve non consente di sciare perché di altezza limitata è comunque un grande attrattore specie per le famiglie tarantine, baresi e in generale pugliesi con bambini che vogliono far vivere ai piccoli un’esperienza a contatto con la neve. E noi siamo in grado di offrire escursioni e buona cucina a prezzi popolari.

