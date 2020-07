Consiglieri regionali PD: “Giù le tasse universitarie per chi si iscrive all’ Unibas”

I consiglieri regionali del Partito Democratico, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, hanno appena depositato una proposta di legge che punta all’azzeramento delle tasse per i futuri immatricolati ai corsi di laurea triennali, corsi di specializzazione e master dell’Università degli Studi della Basilicata.

La proposta prevede inoltre la riduzione delle tasse anche per il biennio successivo.

La copertura economica prevista a sostegno della proposta è la seguente:

– 2,8 mln di euro per l’anno 2020

-3,1 mln di euro per il 2021

– 3,4 mln di euro per il 2022

Il costo complessivo della misura ammonta a circa 9mln di euro.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi nel pomeriggio di oggi, presso il palazzo del consiglio regionale, i consiglieri Cifarelli e Pittella, hanno dichiarato:







“Con la proposta intendiamo rafforzare l’ateneo ed il tessuto sociale lucano. Non sfuggono infatti, i dati relativi alla migrazione giovanile e allo spopolamento che devono essere temi in cima all’agenda politica tanto nazionale quanto regionale. E non sfugge neanche che dall’inizio della legislatura Bardi nulla è stato detto in merito. Ecco perché immaginare misure che possano incentivare i giovani lucani ad immatricolarsi in Basilicata e i fuori sede a rientrare produrrebbe diversi effetti positivi. Anzitutto l’incremento degli iscritti porterebbe all’ampliamento dei corsi di laurea conferendo da un lato maggiore attrattività all’ateneo e, dall’altro rafforzando lo stesso presidio. In secondo luogo, i soldi delle famiglie lucane resterebbero in Basilicata, dando così linfa alla nostra economia. Abbiamo un’idea di Basilicata e questa proposta si inserisce in un paniere legislativo utile a che quella visione si realizzi. Nelle prossime settimane, presenteremo altre Pdl che ci auguriamo trovino ampia condivisione ed aprano un dibattito, oggi purtroppo ancora assente.”