Consigliere Aliandro: ringraziamento alla croce rossa italiana

“Domani 8 maggio sarà la Giornata mondiale della croce rossa. Una realtà radicata in tutti i territori della penisola, che contribuisce da sempre a formare le coscienze dei più giovani. Una giornata che è un doveroso riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’Associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

Così il consigliere Aliandro che aggiunge:

“La Regione Basilicata , come sottolineato dal presidente Bardi di recente, ha supportato in maniera concreta alcune attività umanitarie della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina, con donazione di presidi medici utili per la cura dei profughi ucraini ospitati nel nostro territorio.

E ancora gli studenti lucani saranno presenti, con il liceo classico di Potenza, alle gare nazionali di diritto internazionale umanitario della Croce Rossa Italiana, tema di grande attualità, tra l’altro, in questo momento.

L’impegno e la riconoscenza verso enti come la croce rossa Italiana, deve vederci singolarmente impegnati, con la consapevolezza che non è un’organizzazione di gestione dell’emergenza, ma una grande rete di uomini e donne che vivono tra la gente e che si occupano delle persone meno fortunate.”