Concorsi al Comune di Castelsaraceno per la copertura di 9 figure

Sono state indette n. 7 selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 figure a tempo indeterminato da assumere in organico del Comune di Castelsaraceno. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 Gennaio, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31/12/2021. Gli avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it.