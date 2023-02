Concluso il primo concorso unico regionale del personale sanitario

Si è concluso il 31 gennaio il primo Concorso Unico Regionale del personale del comparto finalizzato all’acquisizione di nuove professionalità amministrative. Nelle procedure, la Asp Basilicata, azienda Sanitaria locale di Potenza era capofila regionale per cui grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale F.f. Luigi D’Angola per cui “la conclusione del concorso per il reclutamento di Collaboratori Amministrativi cat. D costituisce la prima azione importante finalizzata ad una strutturata integrazione degli organici del personale amministrativo del comparto di tutte le Aziende del SSR, anche in vista della complessiva futura riorganizzazione degli assetti aziendali che le Direzioni saranno chiamate ad attuare secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale. Un risultato coerente con le sfide poste dal PNRR-Linea 6 e con le previsioni del D.M. 77/2022 in tema di riassetto e potenziamento dell’Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria Territoriale”.

In attuazione della D.G.R.B. n. 53 del 4 febbraio 2021, avente ad oggetto “Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. Concorsi Unici regionali: atto di indirizzo”, recepita con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 165 del 3 marzo 2021 e successiva Deliberazione n. 300 del 29 aprile 2021 di approvazione del Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali – l’Azienda ha indetto (DDG n. 432 del 24 giugno 2021) in qualità di capofila il Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed esami, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 17 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D. Il bando del concorso de quo, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 60 del 01/07/2021 e per estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. “Concorsi ed Esami” n. 62 del 06/08/2021, nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, nella sez. “concorsi” con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 5 settembre 2021 (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla GURI). Con deliberazioni del Direttore Generale ASP n. 771 del 10/12/2021 e n. 26 del 25/01/2023 è stata nominata e successivamente integrata, per l’espletamento della sola prova colloquio, la Commissione esaminatrice.

Per il concorso di Collaboratori Amministrativi sono pervenute ben 1330 candidature per cui il numero di partecipanti ha suggerito l’opportunità di espletare, preliminarmente, una prova preselettiva, tenutasi il 28 e 29 Aprile 2022 presso il padiglione dell’Ente Fiera Basilicata (EFAB) di Tito.

All’esito della preselezione sono stati ammessi alla successiva prova scritta del 14 giugno 178 candidati di cui 64 risultati idonei avendo superato la prova con il conseguimento di un punteggio almeno pari a 21/30.

La successiva prova pratica, svoltasi il 22 dicembre ha visto la partecipazione di 55 candidati sui 64 aventi diritto.

Tutti i partecipanti alla prova pratica, all’esito delle operazioni di correzione della Commissione esaminatrice, sono stati ammessi a sostenere la prova colloquio, ultimo step prima della conclusione della procedura svoltasi nei locali aziendali il 30 e 31 Gennaio.

Dopo ben 22 sedute di lavoro, la Commissione esaminatrice, composta da professionalità di tutte le Aziende partecipati alla procedura (ASP, ASM, IRCCS Crob), ha approvato la graduatoria finale di merito.

Un ringraziamento doveroso e particolare D’Angola lo ha rivolto alle professionalità dell’ASP e delle aziende sanitarie consorelle della Regione che, “con spirito collaborativo e di dedizione, hanno consentito di conseguire tale importante risultato”.

Inoltre, il Direttore Asp ricorda come “sempre nell’ottica del potenziamento degli uffici in termini di sostenibilità delle sfide, l’Asp ha esteso a ventisei le ore di impiego di tutti gli operatori Work-Experience dei dipendenti dell’azienda sanitaria” e che a breve “verrà invece portato a termine, sempre come azienda capofila- anche il Concorso Unico Regionale per 142 posti di CPS Infermieri Professionali. Si tratta di un ulteriore tassello che, in linea con gli indirizzi normativi e del redigendo Piano Socio/Sanitario Regionale, consentirà di concretizzare le previsioni in tema di “Sanità di Iniziativa” e di “Medicina di Prossimità “in un’ottica di sempre maggiore vicinanza alle persone in condizioni di fragilità e di vulnerabilità”.