Con “Capolavori” Raffaele Tedesco interpreta i grandi classici della canzone italiana. Concerti a Moliterno e Viggiano

Si intitola “Capolavori” il nuovo progetto artistico di Raffaele Tedesco, ed è un viaggio nei grandi classici della canzone italiana, brani che hanno lasciato un segno tangibile non solo nella nostra musica, ma nella cultura popolare del nostro Paese: Il cielo in una stanza, Il mondo, Vedrai vedrai, Io che non vivo (senza te), Ancora, Il nostro concerto, Caruso, E se domani, Vecchio frac, Estate, Era de maggio…

Canzoni conosciute in tutto il mondo, cantate dalle nostre mamme e dai nostri nonni. Il progetto nasce con l’intenzione di trasmettere questo immenso patrimonio artistico e culturale alle nuove generazioni, che di questi Capolavori conoscono poco o niente.

Dopo la recente pubblicazione dell’album “Che fortuna la musica!” (sold out su supporto cd) e del relativo e fortunato tour che ha lo ha visto duettare nella tappa potentina allo stabile con il trombettista di fama mondiale Fabrizio Bosso e dalla quale è stato estratto un docufilm, Tedesco riparte con un nuovo e affascinante progetto.

Raffaele Tedesco:

In questo momento di grande confusione musicale, sociale e culturale, ho pensato che fosse giusto ripartire dalle nostre radici. La canzone italiana è nota nel mondo per la melodia, ce lo ricordano le arie di Verdi, di Puccini, di Donizetti, passando per la canzone classica napoletana fino a ad arrivare alle canzoni degli anni 50 e degli anni sessanta. Inoltre queste musiche sono accompagnate da versi che parlano dei sentimenti più nobili. Nelle canzoni di oggi oltre a non sentire più la melodia, nei testi ascolto spesso volgarità e violenza.

Sono tanti i brani che hanno fatto la storia della nostra musica, ovviamente io ho scelto quelli che sento più vicini al mio mondo musicale.

Trovo che sia necessario rivalutare questi Capolavori, e credo che dopo aver appassionato tante generazioni, sapranno farsi amare anche dai ragazzi di oggi.

Ho intenzione di portare questo concerto nelle scuole dal prossimo anno;

per il concerto del 21 dicembre a Moliterno il Gal Lucania Interiore ha messo a disposizione i biglietti per gli studenti dei nostri istituti scolastici.

Lavoro da tempo ad un progetto che mi valorizzasse solo come interprete: sono un cantautore certo, e ho scritto diverse cose nuove per il futuro, ma dopo aver pubblicato 5 album scritti da me, esplorando diversi generi musicali ho sentito l’esigenza di misurarmi con un repertorio come questo, dal quale vorrei pubblicare anche un album.

Compagni di viaggio di Raffaele Tedesco, voce e chitarra acustica, uno dei più importanti sassofonisti internazionali Daniele Scannapieco, e il talentuoso e apprezzato pianista salernitano Bruno Salicone. Un dialogo spontaneo tra le sonorità acustiche degli strumenti e il suono della voce straordinaria di Raffaele, da sempre apprezzata per estensione e duttilità, ma soprattutto per l’interpretazione emozionante di qualsiasi repertorio. Un connubio che offre una traccia personale, riconoscibile.

Di seguito le prime date del tour:

21 dicembre 2022 Moliterno – Teatro Pino ore 19.30

Biglietti online: ciaotickets.com – Biglietti fisici: Tabaccheria Carcaterra (Moliterno)

26 dicembre 2022 Viggiano – Teatro Comunale F.Miggiano ore 19.00

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti