Comuni ricicloni 2024: la Basilicata passa da 19 a soli 9 comuni “rifiuti free”

In Basilicata i comuni rifiuti free, cioè quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chili per abitante per anno, sono nove su 131.

Nell’elenco redatto da Legambiente, nell’ambito della premiazione dei “Comuni ricicloni 2024” – il premio riservato ai migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani giunto alla sua trentunesima edizione – risultano, in provincia di Potenza: Sarconi, Ripacandida, Tramutola, Albano di Lucania, Filiano, Montemurro, Latronico, Vietri di Potenza e Banzi, in ordine rispetto alla produzione pro-capite di rifiuto secco residuo.

Nessun comune in provincia di Matera.

Nel 2023 in questa graduatoria c’erano 19 comuni lucani, dei quali cinque nel Materano.

Tra questi, il solo comune di Sarconi, nella categoria di quelli con meno di cinquemila abitanti, è menzionato per la Basilicata tra i “Comuni Ricicloni 2024”. In generale, la quota di incidenza delle comunità lucane citate è pari al 6,9 per cento, rispetto alla media nazionale che è del 8,8 per cento; sono coinvolti 19.624 abitanti (pari al 3,7 per cento della popolazione regionale, rispetto alla media nazionale del 6,9 per cento).