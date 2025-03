Protocollo d’Intesa per la promozione delle pari opportunità nei comuni della provincia di Potenza

Un importante passo avanti per la promozione della parità di genere e delle pari opportunità nel mondo del lavoro e della pubblica amministrazione. Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e il Presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, hanno formalizzato un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare le politiche di genere nei territori comunali della provincia di Potenza.

L’accordo nasce dalla consapevolezza della necessità di implementare misure strutturali per l’inclusione lavorativa e sociale delle donne, contrastando ogni forma di discriminazione di genere e promuovendo azioni concrete per un impatto duraturo. Le parti firmatarie si impegnano a promuovere progetti e iniziative per la parità di genere nei comuni della Provincia di Potenza, sensibilizzare amministratori locali, cittadini, scuole e imprese sulle tematiche delle pari opportunità, facilitare l’accesso delle donne al mercato del lavoro attraverso l’implementazione del Progetto RinaSHEta e dello sportello D-Job nei comuni della Provincia di Potenza, rafforzare le reti territoriali per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro favorendo l’adozione di buone pratiche e politiche di welfare, contrastare le discriminazioni di genere attraverso azioni di prevenzione, sensibilizzazione e supporto alle vittime e promuovere un linguaggio e una comunicazione istituzionale inclusiva e rispettosa della diversità di genere.

Il Protocollo prevede l’attuazione di specifiche attività, tra cui la formazione e la sensibilizzazione mediante l’organizzazione di eventi, seminari e corsi per diffondere la cultura delle pari opportunità, il rafforzamento delle reti territoriali e dei partenariati attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e imprese.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha sottolineato il ruolo chiave della collaborazione istituzionale nel contrasto alle discriminazioni di genere e nella promozione di politiche attive di genere. La Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, ha evidenziato il valore del Protocollo come strumento concreto per favorire il cambiamento culturale e strutturale necessario a una società più inclusiva guardando anche alle aree interne della nostra provincia. Il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, ha ribadito l’importanza di un impegno congiunto tra istituzioni locali per garantire una reale uguaglianza di opportunità nel territorio. L’accordo rappresenta un importante segnale di impegno condiviso per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne nella provincia di Potenza, con l’obiettivo di costruire una comunità più equa e inclusiva.