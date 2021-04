“Compra lucano”, la Regione ringrazia agricoltori e allevatori

Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, a testimonianza dell’impegno costante che gli agricoltori e gli allevatori lucani hanno dimostrato in questi difficili mesi di emergenza sanitaria, continuando nel loro lavoro senza fermarsi mai per far arrivare sulle nostre tavole lo stesso cibo sicuro e di qualità, superando la paura del virus e guardando oltre ogni tempesta, ha voluto dedicare loro un piccolo video di ringraziamento, che potete visionare sulla pagina Facebook Compra Lucano (https://www.facebook.com/compralucano).

L’impegno del Dipartimento continua ad essere quello di camminare a fianco agli operatori del settore agricolo lucano sostenendoli nelle sfide del futuro e nel rilancio delle loro attività, pur se con l’incognita della pandemia e di un mercato agricolo che purtroppo subisce fluttuazioni spesso imprevedibili. Ma la tenacia e la resilienza sono le due caratteristiche dell’agricoltura di Basilicata, della sua storia e della sua economia. Ed è per questo che nel dire grazie a loro, agricoltori e allevatori lucani, l’invito è quello di continuare a consumare prodotti locali. Compra Lucano, mangi sano e dai una mano!