Compie 107 anni la donna più longeva di Basilicata

E’ materana la donna più longeva di Basilicata. Si chiama Nunzia Ingravallo e oggi compie 107 anni. Nata il 17 marzo del 1916, nonna Nunzia è madre di 5 figli, tre dei quali ancora in vita, otto nipoti ed otto pronipoti. Oggi festeggia in forma riservata con la sua famiglia, lontana da clamori come ha sempre voluto trascorrere la sua vita, facendo dell’altruismo e della solidarietà la sua stella polare. «Nella mia lunga vita ho vissuto esperienze brutte e belle. Quelle che mi hanno resa più felice, sono capitate quando riuscivo a rendere felice il mio prossimo. Non è facile, ma quando capita è bellissimo».

«A nonna Nunzia giungano i miei più sinceri ed affettuosi auguri di buon compleanno a nome dell’intera Amministrazione comunale. -commenta il sindaco di Matera, Domenico Bennardi- Siamo uniti alla famiglia in questa giornata di particolare gioia, e orgogliosi di avere nella nostra comunità un esempio come lei».