Compartecipazione spese editoriali in Basilicata, pubblicato Disciplinare

Pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione “Servizi del sito”, il Disciplinare rivolto a Case editrici e Associazioni in merito ai criteri e alle modalità per la presentazione di progetti editoriali per la promozione culturale, sociale ed economica della Basilicata, da realizzare con la compartecipazione del Consiglio regionale.

Le Proposte editoriali dovranno riguardare tematiche che possano contribuire alla valorizzazione dell’identità della Basilicata ed apportare un’efficace promozione dell’immagine regionale nei vari ambiti: culturale, sociale, storico-artistico, paesaggistico, religioso, etno-antropologico, folkloristico, gastronomico, etc.

La Casa Editrice o Associazione interessata può indirizzare la richiesta di compartecipazione al Consiglio regionale della Basilicata – Struttura di Coordinamento Informazione Comunicazione ed Eventi (Via Vincenzo Verrastro n. 6 – 85100 Potenza) o all’indirizzo di posta elettronica certificata: eventi.stampa®pec.consiglio.basilicata.it.