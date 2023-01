“Comete come te”, il nuovo singolo del cantautore di Sarconi Carlomagno

Oggi 20 Gennaio 2023 è uscita su tutte le piattaforme digitali “Comete come te” il nuovo singolo di Carlomagno. Il cantautore valdagrino di Sarconi questa volta ha lasciato spazio a una strumentale diversa dal solito influenzata da alcuni suoni che ricordano gli anni ’80. Il testo è profondo, ti scivola nella gola e ti lascia un po’ di malinconia sullo stomaco, ma non la classica malinconia! Una malinconia piacevole, che va a braccetto con la speranza. La metafora delle comete utilizzata come punto di arrivo o di partenza per una storia non ancora giunta al capolinea.

Il singolo è una produzione SWIPe Records, distribuito da Artist first.

Gli arrangiamenti a cura di Carlomagno e Luigi Gaetani.

LINK SPOTIFY

https://open.spotify.com/track/33TDjO9U0Y5mnvhiJyEZ07?si=vbb5iKAQR1CaueN0UkGoCg&context=spotify%3Aalbum%3A2A9Rcnc88G7JawUHSlYWSS

LINK YOUTUBE

https://youtu.be/2C9aRNnFrP4

PAGINA INSTAGRAM

https://instagram.com/carlomagno.jpg?igshid=YmMyMTA2M2Y=