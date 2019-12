Coldiretti: a Natale componi e regala il tuo cesto a km zero

Un cesto con i prodotti agroalimentari del territorio a km zero.

E’ l’idea lanciata da Coldiretti Basilicata in vista del Natale ormai alle porte. Un’idea regalo che è possibile trovare a Matera presso il mercato coperto di Campagna Amica, inaugurato da qualche settimana.

“Anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, un consumatore su tre ha scelto quest’anno di regalare per le festività vini, spumanti o prodotti alimentari tipici da mettere sotto l’albero – spiega Coldiretti Basilicata – ed imbandire le tavole delle feste dove sempre piu’ spesso si discute di cibo e ricette. Lo conferma un’analisi Coldiretti/Ixe’, secondo cui per i regali la maggioranza del 52% delle famiglie – ha fissato quest’anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 31% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro e un fortunato 3% supera i mille euro, tra quelli che rispondono. Si registra quest’anno – sottolinea la confederazione agricola lucana – una spinta verso regali utili che privilegia l’enogastronomia, per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio.

Molto diffuso l’omaggio dei cesti enogastronomici, accanto all’immancabile panettone infatti – riferisce Coldiretti Basilicata – si è affermata la ricerca minuziosa di, formaggi, salumi, conserve del contadino, paste di grani antichi, carne delle razze nazionali dietro ai quali si nasconde una storia da raccontare sulla tavole della festa dove sempre piu’ spesso si parla di origine della materia prima, di stagionatura, invecchiamento o recupero di varietà a rischio di estinzione da valorizzare in cucina”. Per questo l’idea di un cesto di prodotti tutti lucani enogastronomici tutti lucani potrebbe essere l’idea vincente.

“La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita è infatti quella della presenza personale del produttore agricolo che – precisa Coldiretti Basilicata – puo’ offrire oltre ad assaggi diretti anche informazioni dirette sul luogo e sui metodi di produzione utilizzati. Una opportunità che è sostenuta anche in Basilicata dalla rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero che – continua la Coldiretti – non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e garantiscono maggiore freschezza. Genuinità, convenienza e in molti casi anche l’opportunità di prepararsi o farsi preparare i tipici cesti natalizi con prodotti inimitabili caratteristici del territorio a chilometri zero o aiutare la biodiversità con i ”Sigilli di Campagna Amica” salvati dall’estinzione e ascoltare i consigli su come utilizzarli in cucina”.