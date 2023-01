Cima “Fabio Limongi”, la Giunta Regionale ha approvato la delibera di intitolazione di una delle vette del Sirino

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviato dall’Amministrazione Comunale di Lauria:

“in data odierna la Giunta Regionale ha preso atto della volontà espressa con delibera di Giunta dall’Amministrazione comunale di Lauria, intitolando una cima della catena montuosa del Sirino, attualmente senza nome, al nostro amato concittadino FABIO LIMONGI.

In questi mesi tante sono state le interlocuzioni con l’Assessore regionale all’ambiente Cosimo Latronico, con gli Uffici regionali che a loro volta si sono interfacciati con l’Istituto Geografico Militare nel settore geotopocartografico al fine di concludere l’iter necessario ad un’intitolazione non usuale come quella di una cima montuosa.

Oggi con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale si conclude un iter che porterà, in occasione degli aggiornamenti previsti dall’Istituto Competente, all’inserimento dell’oronimo nella nuova cartografia nazionale“.