Cicala incontra i presidenti Assostampa e Ordine Giornalisti

“Quanto previsto dal Ddl di riordino degli uffici non ha effetto sull’ufficio stampa del Consiglio regionale. Sono fermamente convinto dell’importanza del ruolo dell’informazione, a partire da quello assicurato dall’ufficio stampa del Consiglio regionale”

“Ho voluto dare ampia rassicurazione in merito alle preoccupazioni manifestate dall’Assostampa e dall’Ordine dei giornalisti della Basilicata, spiegando che il disegno di legge in corso di approvazione non ha alcun effetto diretto sull’ufficio stampa del Consiglio regionale.” Questo quanto detto dal Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, nel corso di un incontro con il presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata, Angelo Oliveto, e il Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata, Domenico Sammartino.

L’ordine dei giornalisti e Assostampa di Basilicata esprimono apprezzamento per l’impegno e le rassicurazioni manifestati dal Presidente Cicala in merito alla tutela dei posti di lavoro, alla salvaguardia di tutti i diritti acquisiti, garanzia del diritto dei cittadini a essere informati attraverso un sistema dell’informazione plurale, democratico e di qualità.

“Sono fermamente convinto – ha concluso Cicala – dell’importanza del ruolo e del valore dell’informazione, a partire da quello assicurato con professionalità dall’ufficio stampa del Consiglio regionale. Un lavoro complesso e delicato che va nella direzione di portare un contributo alla crescita della società lucana e delle sue istituzioni”.