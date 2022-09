Cicala: “Il 25 Settembre è opportuno sostenere Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala.

“La migliore scelta per le prossime elezioni politiche è Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Dopo numerose interlocuzioni con Sindaci, amministratori, imprenditori e società civile a diversi livelli, riteniamo che la migliore scelta politica, per una Basilicata protagonista nello scacchiere nazionale, sia un sostegno convinto a Giorgia Meloni.

Siamo certi infatti che un Governo forte di Centro Destra, a traino Fratelli d’Italia, possa dare un’ulteriore spinta propulsiva alla Basilicata. La nostra Regione potrà giovare così di un allineamento politico che rappresenterà una grande opportunità e un’occasione da non perdere”.