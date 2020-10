Che cosa vedere in Val d’Agri? Oggi siamo a Marsiconuovo

Quando si pensa alla Val d’Agri vengono in mente dolci colline, piccoli paesi circondati dai campi, profumi di vino, tartufi e castagne, un’atmosfera magica in cui i colori della terra, variopinti e suggestivi, si impastano e si fondono per creare il piacere di emozioni senza tempo. In generale, viene in mente una sensazione di tranquillità mista a bellezza: perché questa verdeggiante pianura attraversata dal fiume Agri, l’antico Akiris, nel cuore del giovane Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, non è un posto per tutti.

E’ un microcosmo di ambienti diversi dove uomo e natura da secoli vanno a braccetto, che va esplorato ed assaporato e che ancora riesce ad emozionare. Un territorio immerso in una serena tranquillità che si offre al visitatore nella bellezza della sua natura, delle rigogliose aree boschive e dei pascoli verdi; in cui l’acqua, protagonista indiscussa, sgorga copiosa da antichissime sorgenti tra rivoli e torrenti. E’ la terra della luce e del silenzio, dov’è ancora possibile ascoltare il suono del vento.

Ma – soprattutto se non ci si è mai stato – quali luoghi scegliere, tra i tanti, per un weekend o una settimana di vacanza? Ecco i nostri consigli.

Oggi vi portiamo a Marsiconuovo, posto a 865 m sul livello del mare, si sviluppa su tre colline che dominano la Val d’Agri: Civita, la più alta con il centro storico, Portello e Casale, più basse, con l’espansione moderna. Ve lo raccontiamo semplicemente con queste splendide immagini scattate dal drone operator Antonio Lacorcia.

Oggi il drone di Antonio Lacorcia si è fermato a Marsiconuovo

