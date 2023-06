Carabinieri, Comando Legione Puglia: encomio per il Tramutolese Francesco Falvella

BARI – Nella serata di Lunedì 5 Giugno scorso, presso Piazza Ferrarese, i Carabinieri del Comando Legione “Puglia” hanno commemorato la ricorrenza annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che festeggia 209 anni di storia. Per l’occasione, erano presenti le più alte cariche Istituzionali.

Nel corso della cerimonia, sono stati conferiti alcuni riconoscimenti a 37 militari distintisi in delicate operazioni di servizio ed a 3 Comandanti di Stazione che si sono fatti particolarmente apprezzare nel compimento della loro quotidiana attività Istituzionale.

Uno dei riconoscimenti è andato al Tramutolese Francesco Falvella, Appuntato scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di Gravina in Puglia.

Qui di seguito, il testo completo dell’encomio:

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA OPERANTE IN TERRITORIO

PARTICOLARMENTE SENSIBILE SOTTO IL PROFILO DELL’ORDINE E

DELLA SICUREZZA PUBBLICA, EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ

DETERMINAZIONE, NON

CORAGGIO E FERMA

PROFESSIONALI,

ESITAVA, INSIEME AD ALTRO COMMILITONE, AD INTERVENIRE NEI

CONFRONTI DI UN SOGGETTO CHE, BARRICATOSI NELLA PROPRIA

ABITAZIONE, POCO PRIMA AVEVA ESPLOSO COLPI DI ARMA DA

FUOCO IN UN’ AREA CONDOMINIALE, RIUSCENDO, CON DESTREZZA E

A SALVAGUARDARE

GRANDE CAPACITA’ DI AUTOCONTROLLO,

L’INCOLUMITA’ PROPRIA E DEI CONDOMINI DALL’IMPROVVISA

MINACCIA ARMATA OPPOSTA DALL’ESAGITATO.

L’OPERAZIONE

GRAZIE ALLA SUCCESSIVA E CORALE AZIONE DI ALTRI COLLEGHI

GIUNTI DI RINFORZO, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEL REO, CHE

VENIVA IMMOBILIZZATO E_DISARMATO,) SCONGIURANDO COSI

ULTERIORI AZIONI VIOLENTE NEI CONFRONTI DI TERZI E DI

AUTOLESIONISMO, NONCHE CON IL SEQUESTRO DELLA PISTOLA E

DEL RELATIVO MUNIZIONAMENTO.”

Auguri e congratulazioni da parte di tutta la nostra redazione.