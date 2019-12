Capodanno RAI, tutto pronto a Potenza. Bardi: “promuovere il brand Basilicata”

“La presenza della Rai sul territorio è un evento importante che contribuisce a far conoscere la Basilicata, Una piccola regione per numero di abitanti ma una grande realtà ricca di tradizioni culturali che uniscono un popolo con grande dignità”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, nella conferenza stampa di presentazione del Capodanno Rai 2020, “L’Anno che Verrà”.

All’incontro con i giornalisti, moderato del direttore dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale Massimo Calenda, hanno partecipato, inoltre, il sindaco di Potenza Mario Guarente, il conduttore Amadeus, il capostruttura di Rai1 Angelo Mellone e il dirigente di RaiCom Pietro Grignani.

“Oggi con il Capodanno a Potenza, scelta condivisa con la Rai per motivi esclusivamente tecnici, si conclude – ha aggiunto Bardi – un ciclo iniziato cinque anni fa grazie a una convenzione che ha visto lo svolgimento di questo evento nella città capoluogo, a Matera e a Maratea. Oltre alla diretta dell’ ”Anno che Verrà”, più di 70 appuntamenti in trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, che ringrazio per la professionalità e l’impegno profusi in questi anni, hanno reso la Basilicata conoscibile al grande pubblico.

Il nostro intento è quello di promuovere il brand Basilicata, valorizzando le vocazioni dei singoli territori che concorrono a rafforzare l’identità del territorio. Nei prossimi mesi rifletteremo su eventuali sviluppi del rapporto tra Regione e Rai, per far sì che la nostra regione sia sempre più competitiva e sviluppare le potenzialità che la Basilicata ha, per esprimere cultura e attrarre turismo”.

Questa la lista degli ospiti e dei cantanti presenti all’evento:

Cristiano Malgioglio

Riccardo Fogli

Gigi D’Alessio

Orietta Berti

Arisa

Gli Stadio

Antonella Ruggiero

Rocco Hunt

Ivan Cattaneo

Fausto Leali

Benji e Fede

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Albano e Romina

Alberto Urso

The Kolors

Paolo Vallesi

Aggiungiamo che gli Stadio renderanno omaggio a Lucio Dalla. Saranno presenti anche alcuni artisti locali: Rosmy, Musicamanovella, Accipiter e Sesto Mantra. Inoltre Amadeus ha deciso di far partecipare al Capodanno di Rai 1 2020 gli otto artisti che gareggeranno al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Stiamo parlando, quindi, dei 5 finalisti di Sanremo Giovani (Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia), gli artisti usciti da Area Sanremo (Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini) e la vincitrice di Sanremo Young (Tecla Insolia).

Tutti gli artisti saranno accompagnati da un’orchestra formata da trenta elementi e diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Infine la regia è a cura di Maurizio Pagnussat.

IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE BARDI