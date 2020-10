Candidati come Consulente per Ecobonus in Fattura

L’annuncio di lavoro:

Siamo una società d’Ingegneria e con Ecobonus in Fattura aiutiamo i nostri clienti a ristrutturare la propria casa beneficiando del Superbonus al 110%.

Operiamo in tutta la regione e in questo momento abbiamo diversi incarichi di fattibilità da gestire in diverse parti della Basilicata.

Cerchiamo quindi uno o più collaboratori/-ci che possano dedicarsi a tempo pieno a questo progetto.

Se sei un professionista o una professionista, ingegnere, architetto o geometra, potresti essere la persona che stiamo cercando. Cerchiamo infatti una persona che abbia voglia di collaborare con noi in questo progetto.

Non è importante l’età anagrafica, ma preferiremmo una persona tra i 30 e i 40 anni.

Se vivi in Val d’Agri, Potenza o nel Metapontino, tanto meglio. È qui che abbiamo buona parte dei cantieri. Diversamente non è un problema, a patto che non lo sia per te raggiungere queste località quando saranno partiti i cantieri.

Ma per il primo periodo è fondamentale però che tu venga in sede a Villa d’Agri.

So che tutto questo potrebbe sembrarti diverso da ciò che fanno tutti gli altri, ma ciò di cui noi abbiamo bisogno è una persona che guardi nella nostra stessa direzione.

Noi facciamo di tutto affinché i nostri collaboratori possano lavorare in modo sereno, organizzato e soprattutto retribuito. A differenza di tanti siamo soliti pagare anche il periodo di prova, perché riteniamo che sia giusto e corretto farlo.

Sulla retribuzione molto dipenderà dalla tua esperienza, ma sappi che il nostro intento è creare una squadra affiatata, giorno dopo giorno, come già stiamo facendo, che voglia crescere con noi.

IL LINK PER CANDIDARSI https://ecobonusinfattura.it/lavora-con-noi/?fbclid=IwAR0VEkcIaVgFNk2aYSed-6qyFJthPFz_xzcZnsA1yzOTybBrTh_NVcFMpuA