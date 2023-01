Campionato mondiale di pasticceria femminile: trionfa Ilaria Castellaneta di Marsico Nuovo

E’ lucana la campionessa del “Pastry Queen 2023”, il campionato mondiale di pasticceria femminile. Vive in Campania ma è di Marsico Nuovo Ilaria Castellaneta, che ha trionfato a Rimini dopo il confronto con le maestre pasticcere di tutto il mondo. A seguire, sul podio, una concorrente giapponese e un’altra indiana. Un pezzo della sua famiglia vive proprio a Marsico Nuovo.

“Siamo orgogliosi e felici per Ilaria e la aspettiamo a Marsico Nuovo per festeggiare insieme questo grandissimo trionfo”, ha commentato la notizia il sindaco Massimo Macchia.

La giovane pastry chef ha battuto in finale i rappresentanti di Corea del Sud, India, Giappone e Perù. Ha convinto la super qualificata giuria, presieduta dal Maestro Iginio Massari e dalla Pastry Queen in carica, Anabelle Lucantonio. Oltre alla vittoria generale, ha anche ricevuto un altro premio, uno speciale per la miglior pralina al cioccolato e per la pulizia e professionalità.