Campagna vaccinale anti Covid in Basilicata: garantire almeno 3mila vaccini al giorno

“Occorre un cambio di passo nella campagna vaccinale e un rinnovato slancio nel tracciamento. Sono questi i due snodi su cui si basa la fuoruscita dall’emergenza pandemica e dunque gli assi su cui concentrare la macchina organizzativa del nostro sistema sanitario regionale in sinergia con tutti i soggetti che in modo diretto o indiretto possano offrire il loro contributo”. È quanto afferma il segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa.

“In Basilicata, per assicurare entro un anno un’ampia vaccinazione alla gran parte dei lucani – continua Summa – occorrerebbe garantire almeno tremila vaccinazioni al giorno individuando sin d’ora i punti vaccinali su tutto il territorio regionale. Con il porta a porta, sicuramente obbligato per chi necessita dell’assistenza domiciliare, impiegheremmo un tempo lunghissimo.

Contestualmente alla immunizzazione degli over 80 e delle persone più fragili, nei prossimi giorni, compatibilmente con le disponibilità, avrà inizio anche la vaccinazione con Astrazeneca per la fascia della popolazione under 55, cominciando da personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti.

È evidente che in questa fase – aggiunge Summa – il punto di svolta sarà il ruolo della medicina generale visto che in Basilicata è stato sottoscritto l’accordo con i medici di famiglia che prevede, oltre la partecipazione alla campagna nei punti vaccinali istituiti, la possibilità di effettuare il vaccino negli stessi studi medici. Un accordo importante che per la Basilicata significherebbe avere almeno altri 600 punti vaccinali in tutta la regione.

Ieri è stato, peraltro, sottoscritto anche il protocollo nazionale con il ministro Speranza, che definisce linee guida e procedure organizzative necessarie ad uniformare il piano vaccini sul territorio nazionale e che qualifica la centralità del ruolo dei medici di medicina generale indispensabili per il contrasto alla pandemia.

Di fronte alla recrudescenza del virus con le sue varianti – conclude Summa – occorre contestualmente implementare le attività di tracciamento dei contatti potenziando la farraginosa regia dei relativi servizi. In attesa di avere il numero adeguato di vaccini , si utilizzi questo tempo per una puntuale programmazione. La battaglia contro il virus si vince solo con una seria panificazione e non con la politica del giorno per giorno”.