Campagna vaccinale anti-covid 19: giorni di apertura dei punti vaccinali ASP nel mese di dicembre 2022

Aumentano i nuovi casi e peggiora l’incidenza. E’ la fotografia settimanale sul Covid in Basilicata, diffusa dalla Fondazione Gimbe. I dati – riferiti al periodo tra il 18 e il 24 novembre – mostrano una crescita dei nuovi positivi (+3,1%), rispetto alla settimana precedente. Si registra anche un peggioramento dell’incidenza per 100mila abitanti, che si attesta al 149,1%. La Basilicata resta sotto la media nazionale per quanto riguarda i posti letto occupati da pazienti Covid: in area medica l’8,3% e nessuno in Terapia Intensiva. La campagna vaccinale: gli over-cinque anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono 9,5%, mentre la media nazionale è 10,6%.

Intanto l’ASP, Azienda Sanitaria di Potenza, ha diffuso il calendario per il mese di dicembre con i giorni di apertura dei punti vaccinali.

Il link per accedere alla piattaforma di prenotazione è il seguente: Vaccinazione Anti COVID-19 (vaccinicovid.gov.it

Si precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria.

La prenotazione sulla piattaforma Poste è altresì obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose.

L’intervallo minimo di 120 giorni dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata verrà calcolato in automatico dalla piattaforma.

Per gli OVER 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.

Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di accettazione e somministrazione, gli assistiti sono gentilmente pregati di recarsi presso i centri vaccinali attenendosi strettamente agli orari indicati nella conferma della prenotazione e di presentarsi muniti degli appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti , scaricabili al seguente link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 – ASP Basilicata

A causa di momentanei problemi tecnico-logistici, per il punto vaccinale della città di Potenza è attualmente disponibile una sola data di prenotazione, tuttavia, nei prossimi giorni verranno attivate ulteriori date.

I centri vaccinali resteranno aperti nelle fasce orarie e nei giorni indicati nelle tabelle seguenti:

POTENZA – TENDA QATAR GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 01/12/2022 08:00-19:30

LAURIA – Suore Vincenziane (ex scuola materna paritaria) GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 07/12/2022 08:00-13:30 14/12/2022 08:00-13:30 21/12/2022 08:00-13:30 28/12/2022 08:00-13:30

MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 05/12/2022 08:00-13:30 12/12/2022 08:00-13:30 19/12/2022 08:00-13:30 26/12/2022 08:00-13:30

PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra 06/12/2022 08:00-13:30 13/12/2022 08:00-13:30 20/12/2022 08:00-13:30 27/12/2022 08:00-13:30

SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2 GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 05/12/2022 08:00-13:30 12/12/2022 08:00-13:30 19/12/2022 08:00-13:30 26/12/2022 08:00-13:30