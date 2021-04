Campagna screening popolazione studentesca: la Rete degli Studenti Medi si aspetta azioni rapide dalla Regione

Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza ha inviato una missiva ai Prefetti di Potenza e Matera, al Presidente della Regione Basilicata e agli Assessori regionali alle Politiche della persona e all’Istruzione: “Faccio seguito alla mia precedente nota – scrive Giuliano – in cui si chiedeva, in relazione alla ripresa dell’attività scolastica in presenza e per garantire il diritto alla salute degli studenti, di avviare in tempi brevi una campagna di screening della comunità scolastica. Le rappresentanze studentesche, in particolare il Coordinamento Unione degli Studenti – Basilicata, si sono fatte portavoce delle preoccupazioni degli studenti lucani e della necessità di assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, soprattutto in un momento di recrudescenza della situazione epidemiologica. Le richieste dei ragazzi e delle ragazze sono state ignorate nonostante il diritto all’ascolto che agli stessi deve essere garantito in tutti gli ambiti”.

“Gli studenti, loro malgrado – dice Giuliano – si sono visti costretti, difatti, a scioperare, con conseguenti assembramenti e rischi connessi, per poter richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema. Chiedo, pertanto – conclude il Garante – di accogliere la richiesta degli studenti e di avviare con gli stessi un dialogo per individuare le modalità dell’organizzazione della campagna di screening e di un sistema di monitoraggio continuo dell’attività scolastica in presenza”.

Ieri il sit-in Regione della Rete degli Studenti Medi Basilicata: “abbiamo organizzato davanti il palazzo della regione a Potenza, i funzionari della regione ci hanno accolto e, con fiducia reciproca, ci siamo confrontati sulle nostre richieste: tamponi periodici e per tutti. È stato un incontro molto positivo perché il governo regionale ci ha assicurato che si stanzieranno fondi appositi per una campagna di screening e ci sarà un coinvolgimento diretto della Protezione civile per velocizzare e rendere più efficienti le campagne”.