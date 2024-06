Call per il reclutamento di volontari per Potenza Città Italiana dei Giovani 2024

Aperta ufficialmente la call per partecipare come volontario alle attività dei progetti presenti nel dossier di “Potenza Città italiana dei Giovani 2024”.

La call è promossa dal Comitato Tecnico di Potenza Città italiana dei Giovani e dall’Associazione Extra-Alumni dell’Università degli Studi della Basilicata. SI ringrazia il team di Fondazione Matera 2019 per aver contribuito con la propria esperienza di “Capitale europea della Cultura 2019” a trasferire buone pratiche sull’organizzazione del lavoro dei volontari.

La call non prevede una scadenza ed è aperta a tutti, a partire dai 14 anni fino a 100 anni.

La posizione è volontaria: non è offerta alcuna forma di compenso, rimborso spese e/o possibilità di ottenimento di crediti formativi.

I partecipanti avranno l’occasione di poter partecipare attivamente ai progetti che si terranno in città durante l’anno da Città Italiana dei Giovani aiutando il Comitato Tecnico nell’organizzazione delle attività e affiancando anche le diverse realtà sociali, imprenditoriali e culturali che saranno protagoniste degli eventi.

Per tutte le aree sarà previsto un affiancamento da parte dei membri del Comitato Tecnico i quali spiegheranno per ogni evento il contesto, le finalità, il modus operandi, i luoghi e tutto ciò che è necessario per il corretto espletamento delle varie manifestazioni incardinate nei pilastri del dossier di candidatura.

Come partecipare? Si può andare sul sito https://www.potenzacittaitalianadeigiovani24.it/. Cliccando sulla sezione “Call per volontari” si può accedere alla scheda online. Servirà a scegliere la squadra alla quale si vorrà far parte per dare il proprio contributo.